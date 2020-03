OMG! Tienes que ver el nuevo y extravagante look de Ricky Martin

Durante la cuarentena, el puertorriqueño tuvo una sesión de peluquería en casa.

Ricky Martin siempre ha cautivado a todos con su original estilo. Sin embargo, esta vez dejó boquiabiertos a sus fans, tras presumir su nuevo y arriesgado cambio de look; y es que ahora, el cantante decidió lucir como uno de sus hijos… ¡Así como lo lees!

A través de sus redes sociales, compartió una fotografía en la que ahora luce el cabello rojo con destellos rosas, muy similar al que su pequeño Valentino usó el año pasado. ¿Lo recuerdas?

Junto con la imagen, el boricua escribió: «Bueno, aquí vamos en la cuarentena… Mi hijo dijo: ‘Papá, yo quiero el color rojo pasión'», dejando claro que este cambio fue a petición del menor. Míralo y dinos qué te parece.

Aunque los halagos por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, todo indica que este look no fue del total agrado de Ricky, pues horas después compartió fotografías en las que aparece rapado. ¿Será que se arrepintió de haber optado por el rojo?

Lo que es un hecho, es que con el pelo corto luce muy sexy.

Ver esta publicación en Instagram Ese nene que está ahí…… mi chulería. #Matteo Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 23 de Mar de 2020 a las 3:51 PDT

Por ahora, Ricky y su familia continúan en casa cumpliendo la cuarentena. Y es que, recordemos que él es una de las celebs que más ha motivado a la gente a no salir de sus casas: «Todavía hay muchos que están en la calle, en las playas, en los restaurantes… No me queda otra que pensar que son brutos e ignorantes y que no tienen empatía», escribió.

Cuéntanos, ¿con qué look lo prefieres?