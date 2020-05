Orel, conoce a la cantante israelí con corazón mexicano

Orel supo a una corta edad que quería dedicar su vida a la música, fue un llamado que sintió cuando apenas tenía 10 años de edad y aún vivía en Israel, su ciudad natal. Sin embargo, fue unos años más tarde cuando por fin decidió escuchar a su voz interior, dejó su país y siguió el llamado latino que su corazón le hizo para convertir a México su hogar.

“Creo que nací con alma latina. Desde muy chiquita tenía conexión con las raíces latinas, sin entender, sin conocer. El día que entendí que es lo mío, fue cuando logré escribí una canción completa en español sin darme cuenta que la estaba escribiendo en español.” nos cuenta Orel mientras platicamos cor ella por teléfono.

Orel aprendió el español solita, de manera casi natural gracias a las novelas mexicanas que llegaban a Israel. Y aunque hoy en día lo habla bastante bien, nos platica que aún le falta perfeccionarlo, pues su meta es leer un libro completo en este idioma.

“Yo soy muy de libros, toda la vida encontrarás uno en mi bolsa, hoy sigo leyendo en hebreo, pero quiero llegar al nivel de abrir un libro grande y leerlo completo en español.”

Orel es una de las pocas mujeres que busca empoderar al público femenino a través del reguetón. Su tema ‘Cabrona’ relata parte de su historia como una mujer de negocios, pues al principio, gracias a esta habilidad logró despegar su carrera ella sola. La letra, por supuesto, está en español. Pero no descarta volver a hacer música en hebreo, su idioma natal.

“Ahora no me llama la atención, pero la música no es mente, es corazón, tu sacas lo que sientes. En este momento siento que mi público es 100% latino, quiero expresar mis sentimientos en español. En hebreo escribimos de derecha a izquierda, y en español de la izquierda a la derecha. Cierro los ojos y empiezo a escribir, a donde me lleve la mano ahí voy. Hoy estoy al 100% sintiendo, viviendo y soñando en español. Más adelante no lo sé, pero esta conexión que yo tengo es algo que no puedo evitar y no depende de mí.”

La cuarentena llegó para Orel en uno de los peores momentos de su vida. Pues semanas antes sufrió la pérdida de su novio. Sin embargo, con la fuerza que la caracteriza, ha decidido convertir esta pena en música.

“Estoy aprovechando para recuperarme, para volver a ser yo, para meditar, para escribir música a través de los sentimientos. Ya tengo escritas cuatro canciones nuevas, lo primero que haré saliendo de aquí es grabar una de ellas. Es fuera de mi género, es algo triste, pero creo que cada artista se conecta con los sentimientos que tiene en el momento”

Orel ve la música como una herramienta que la ha ayudado a levantarse y seguir adelante pese a que lo que ha vivido no es nada fácil. Por eso lo siguiente que podremos escuchar de ella es una balada romántica hablando de su novio.

“Nunca pensé que saldría tan rápido de mi género, bueno en realidad no estoy cambiando de género, sólo estoy sacando esa canción que para mí hoy es lo más importante que tengo en la vida. Sacar la canción y compartir su memoria en el mundo con la historia real, con las fotos y videos reales. Y de ahí si Dios me da la fuerza, poder seguir siendo Orel, persona alegre que quiere compartir la música con la luz y la energía y todo lo positivo para la gente.”

Actualmente Orel promociona su sencillo ‘Sin comentarios’, que hizo en colaboración con Arcángel, un tema en el que además introduce los sonidos de su país natal, Israel.

“Yo dije que cuando lo hiciera, lo haría a mi manera. Todas mis canciones hablan de Orel, es algo que siempre voy a hacer, estoy sacando lo que soy y para mí eso es ser artista. Sacar al mundo quién eres y tus ideas. en mi última canción lo puse en la música, no en las palabras. Y así lo seguiré haciendo. Traje los sonidos de mi país, del medio oriente, y lo mezclé con el ritmo urbano. Quería poner mi propio sello.”

Además de su amor por México, esta artista israelí trata de inspirar a las mujeres en general, pero en específico a aquellas que se quieren abrir camino en la música, pues para ella no hay algo que no puedan hacer.

“La mujer es un poema. Ya eres música, sólo lo tienes que crear y compartir. Mi frase favorita es: si lo crees lo creas. Y lo que puedes manejar en tu mente lo puedes manejar en realidad. Si algún día a través de mi historia puedo motivar a la gente a seguir sus sueños, puedo decir que cumplí mi sueño.”