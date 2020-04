Otro youtuber ignora la cuarentena y graba video en la calle sin cubrebocas

Con tal de generar controversia a través de sus redes sociales, los youtubers siguen haciendo de las suyas, poniendo en riesgo a la población.

En plena FASE 3 de la contingencia sanitaria por el Covid-19, el youtuber Juan Castelo decidió salir y recorrer en patineta las calles de Saltillo, Coahuila, para grabar contenido para su canal. Sin embargo, lo que causó revuelo fue que ni siquiera usó cubrebocas, cuando esta medida preventiva es obligatoria en ese municipio: «No es que no lo quiera usar ni que no me guste usarlo, pero nunca he usado esas madres ni porque soy otaku y pues no lo uso», explicó para justificar su acción.

Incluso, durante el video, hizo un llamado al gobierno del estado: «Bueno, gobierno, sí nos podemos quedar en nuestra casa, pero manténnos». Mira el video que compartió:

Como era de esperarse, muchos de sus seguidores destacaron su irresponsabilidad y le pidieron que se quede en su casa, pues al salir no sólo se expone, sino que expone a otras personas que sí deben salir por necesidad. Además, hubo quienes no dudaron en amenazarlo, pues al tratarse de una medida obligatoria, podría ser sancionado por haber salido sin utilizar cubrebocas.

¿Qué opinas al respecto?