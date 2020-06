Pablo Alborán confiesa que es homosexual: «Quiero sentirme libre»

La noticia sorprendió a todos: Pablo Alborán confesó a través de su cuenta de Instagram que es gay: «Estoy aquí para contaros que soy homosexual», dijo el cantante malagueño.

Lo hizo a través de un emotivo video, con el que abrió su corazón y aseguró: «No pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era… Ya lo sabían o se lo imaginaban…»Siempre he escrito canciones que hablan de ti, de mí y de lo que sucede a mi alrededor. Siempre he pensado que la música es libre y quiero sentirme igual de libre», dijo en el video que te mostramos a continuación.

Ver esta publicación en Instagram 🙂 Una publicación compartida por Pablo Alborán (@pabloalboran) el 17 de Jun de 2020 a las 4:30 PDT

Previendo la reacción que pudieran tener sus seguidores, Pablo explicó: «En mi casa, en mi familia, siempre me he sentido libre de amar a quien yo he querido… Intentaré seguir haciendo mi trabajo lo mejor que sé, desde las entrañas y con un respeto absoluto a la profesión y al público», comentó, finalizando agradeciendo a todos sus fans por el cariño y apoyo incondicional que recibe por parte de ellos.

Hasta ahora, se desconoce si el cantante decidió mostrar sus sentimientos debido a que se encuentra enamorado en este momento. Sin embargo, estamos seguros que, tras su confesión, se siente feliz y más libre que nunca.

¿Qué te pareció su kensaje?