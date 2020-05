¡Paren todo! Henry Cavill volverá a interpretar a «Superman»

Tras el éxito que ha obtenido protagonizando la serie ‘The Witcher’, Henry Cavill podría volver a interpretar a «Clark Kent» en una nueva cinta de ‘Superman’.

De acuerdo con la periodista Grace Randolph, el actor se encuentra en negociaciones para volver a dar vida al hombre de acero: «Posdata, las conversaciones con Henry Cavill (para ser Superman) están ocurriendo y he oído que el acuerdo va a cerrarse pronto, puede que muy pronto», dijo Randolph en su cuenta de Twitter, noticia que rápidamente se hizo viral.

PS #HenryCavill talks ARE happening and I hear a deal is coming soon – like maybe real soon #DC #DCEU pic.twitter.com/skA0ycFKf0

— Grace Randolph (@GraceRandolph) May 22, 2020