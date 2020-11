«Pasan un montón de cosas cuando te enamoras por primera vez»: Las confesiones del gran amor de Shawn Mendes por Camila Cabello

Una de las celeb couples más estables es sin duda la que conforman Camila Cabello y Shawn Mendes, pues a pesar de estar mucho tiempo juntos durante el confinamiento, han decidido hasta adoptar un perrito y se les ve más felices que nunca.

Durante una entrevista con VMAN, el cantante reveló que es la primera vez que se enamora y destacó lo feliz que se siente al lado de la mujer de sus sueños, pues ahora la vida la ve completamente diferente:

«Pasan un montón de cosas cuando te enamoras por primera vez, porque sientes ese apoyo y te das cuenta de que, si todo se rompe, al menos voy a tener ese respaldo y voy a estar bien. Te ofrece perspectiva, es algo muy bello; la verdad te permite afrontar todos tus proyectos de otra manera, todo lo que hago ahora es porque lo disfruto al máximo».

Además confesó que irse a vivir con la familia de Camila al principio le aterraba, pero ahora le encanta, pues le recordó su infancia. «Y eso que la primera semana que me fui a Miami a vivir con Camila, con sus padres y con su hermana, tuve un ataque de pánico porque pensaba que en esas condiciones no iba a poder acabar el disco, pero poco a poco empecé a acostumbrarme a lo agradable que es estar en el mismo lugar todas las noches. Hacer planes como ver una película, preparar la cena con la familia e incluso lavar la ropa. Sé que suena un poco tonto, pero cuando has estado de gira por todo el mundo desde que tienes 15 años ya no recuerdas la última vez que entraste en una casa donde oliera a ropa recién lavada. Es un olor agradable y realmente relajante. Me hizo sentir otra vez como un niño”, reveló.