Pfizer y BioNTech anuncian que vacuna contra Covid-19 tiene 90% de eficacia

En este 2020 el estilo de vida de todas las personas del mundo ha cambiado completamente debido a la pandemia, y mientras no exista una vacuna las cosas no podrán regresar a la normalidad.

Ahora la farmacéutica Pfizer y la compañía alemana BioNTech han dado una gran noticia, pues de acuerdo con un comunicado, la nueva vacuna contra el coronavirus que desarrollaron tiene un 90% de eficacia, y esto evitará los brotes de contagio que existen por todo el mundo.

Por fortuna ha sido probada en 43,500 personas en seis países y hasta el momento no ha ocasionado ningún problema de efectos secundarios.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 9, 2020