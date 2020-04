¡Pink y su hijo de 3 años ya se recuperaron de coronavirus!

La noticia impactó a sus fans.

A través de redes sociales, la cantante Pink confesó que ella y su hijo, Jameson, de 3 años, contrajeron coronavirus. Afortunadamente, después de casi tres semanas enfermos, ambos ya están recuperados.

Al respecto, ella misma explicó: «Estuvimos muy enfermos. Pasé muchas noches llorando, nunca recé tanto en mi vida. Hubo momentos que sentí que era muy injusto y me decía a mí misma: ‘Nos prometieron que nuestros hijos estarían bien, pero resulta que eso no está garantizado, no hay nadie que esté a salvo de esto», contó.

Sobre los síntomas que ella y el pequeño presentaron, dijo: «Ver así a tu pequeño te asusta como madre. Este virus pone en jaque toda tu vida. A mí me atacó las vías respiratorias y aunque tengo asma crónica, no había tenido que nebulizarme desde hacía 30 años. Gracias a Dios nos sentimos mucho mejor. Nos hicimos un nuevo test y dio negativo. Dentro de una semana nos haremos otra prueba para confirmar que ya no tenemos el virus activo», compartió a través de sus redes sociales.

Cabe mencionar que, a raíz de esto, Pink decidió solidarizarse y donó 500 mil dólares para la lucha contra el coronavirus al Fondo de Emergencia del Hospital de la Universidad de Temple en Filadelfia y medio millón de dólares más al Fondo de Crisis de Emergencia COVID-19 de Los Ángeles, California.

Una prueba más de que con los cuidados necesarios, el coronavirus no es mortal.