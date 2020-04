Andrea Bocelli se une a la lista de celebridades que están ofreciendo conciertos en línea durante la cuarentena.

El famoso tenor ofrecerá un concierto a puerta cerrada en la Catedral de Milán, Italia, el próximo 12 de abril. Así lo dio a conocer Giuseppe Sala, alcalde de Milán, confirmando la realización de dicho evento, el cual estará vacío y sólo se podrá disfrutar a través de internet.

El artista estará acompañado sólo por el organista de la catedral, Emanuele Vianelli, con quien interpretará temas de música sacra: «Gracias a la música, transmitida en vivo, reuniendo a millones de manos juntas en todo el mundo, abrazaremos el corazón palpitante de esta tierra herida, esta maravillosa fragua internacional que es motivo de orgullo italiano», dijo Bocelli.

Por si fuera poco, el cantante envío un mensaje de aliento para todos los afectados por Covid-19 en Italia: «El Milán generoso, valiente y proactivo y toda Italia volverán a ser, y muy pronto, un modelo ganador, motor de un renacimiento que todos esperamos», dijo en sus redes sociales.

On Easter Sunday at 6PM UK, by invitation of the City and of the Duomo Cathedral of Milan, Italian global music icon Andrea Bocelli will give a solo performance representing a message of love, healing and hope to Italy and the world.

set your reminder: https://t.co/bAZZGFpKKF pic.twitter.com/v1PgZ0wPZE

— [email protected] (@AndreaBocelli) April 7, 2020