Prepara en casa un platillo delicioso para festejar a papá

Es momento de sacar al chef interior que hay en ti y sorprender a papá con un platillo exquisito, capaz de complacer hasta el paladar más exigente. Después de esto tu papá seguro lo pensará dos veces antes de volver a su restaurante favorito.

Sabemos que la situación por la que el mundo atraviesa no es fácil. Nos ha venido a sacar a todos de nuestra zona de confort, y hasta las actividades más sencillas se han tenido que posponer. El día del padre no es la excepción, sin duda este año será diferente, pero no por eso debe pasar desapercibido.

Bien lo han dicho las personas más exitosas, un problema siempre trae consigo una oportunidad. Este año quédate en casa para no exponer a los que más amas y sorprende a todos con un rico Rib Eye a la cerveza para festejar a papá. Nosotros te pasamos la receta con tips de expertos para que el resultado sea para chuparse los dedos.

Necesitas:

1 pieza de rib eye

Sal de romero

Pimienta

Aceite de olivo

Para la salsa:

-1 cucharada de aceite de olivo

-2 dientes de ajo picados

-¼ taza de salsa de soya

-1 taza de salsa catsup

-2 cdas de salsa inglesa

-2 cditas de salsa sriracha

-2 cditas de paprika

-2 cditas de cebolla en polvo

-1 taza de azúcar mascabado

– 12 oz de cerveza stout

-½ cda de whisky / bourbon

Prepáralo así:

¿No estás pasando la cuarentena con papá?

Toma todas las medidas de higiene y protección para prepararlo y empaquetarlo, así podrás llevarlo a papá hasta la puerta de su casa. Recuerda tomar en cuenta la sana distancia y disfruten de este platillo festejando al máximo un día del padre más.