¿Qué incluye el plan con el que Adamari López cambió su figura?

Adamari López es de esas mujeres que nos inspiran con su vida, que una y otra vez se reconstruyen. Tiene 50 años, superó el cáncer, la vimos salir adelante de su divorcio con el cantante Luis Fonsi, y fue mamá después de ello, justo a los 44 y con una pareja 12 años menor. Hoy, está en etapa de transformación, a punto de tomar la decisión de seguir o no con el papá de su hija, modificando su cuerpo ante los ojos atónitos del mundo y, obviamente también ante las críticas.

Tras su embarazo, Adamari vivió lo que muchas otras mujeres, la difícil tarea de recuperar la figura, lo que le llevó a opiniones del público, quienes de una u otra manera recordaban a la puertorriqueña delgada que se hizo famosa en la telenovela “Amigas y Rivales”.

Las preguntan también incluían a Toni Costa, padre de su hija y con quien actualmente Adamari tiene una relación en pausa, pero cuya profesión es la de bailarín y profesor certificado de Zumba, así que parecía que con instructor en casa, las cosas para Adamari estaban totalmente puestas para tener la silueta perfecta.

Lo cierto es que su “lucha” para recuperar el peso comenzó hace alrededor de un año, cuando se puso la meta de perder un promedio de 15 kilos y sin cirugías, pese a que algunos medios rumoraron que si se ve tan esbelta es porque recurrió al bisturí.

Adamari confesó recientemente que primero comenzó con ejercicio, pero que su dieta incluía refrescos, hasta que llegó un momento en el que se puso firme y también aprendió a racionar los alimentos.

«A veces pensaba que no podía, pero al final es constancia, sacrificio. No me privo en otras cosas porque sigo comiendo arroz, pero en una porción moderada”, confesó. Y fue precisamente ante la revista People que dio a conocer que en un día normal entre semana se come en las mañana un huevo hervido, jugo de naranja natural y agua. Por la tarde la dieta lleva un tercio de taza de arroz con proteína, verdura o ensalada, mucha agua y un poco de jitomate y queso. Para la cena le incluyen caldo o sopa y una proteína sola sin arroz.

La actriz también confesó que los fines de semana corre en ayunas, justamente al levantarse de la cama, y que esto le ha valido perder más de 10 kilos, sumado a un plan de acondicionamiento físico con un entrenador.

En más de una ocasión ha usado las historias de Instagram para mostrar su rigurosa dieta, y aunque algunos fanáticos le dicen que es una exageración o que la cantidad de comida es raquítica, Adamari está en manos de expertos y se muestra feliz con su cambio.

¿Qué opinan, tenemos la fuerza de voluntad que ella impone?