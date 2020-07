¡Qué lamentable! Koalas podrían dejar de existir en 2050

Como todos sabemos, los koalas viven en los bosques de eucalipto del sureste y este de Australia. Sin embargo, un estudió reveló que esta especie podría desaparecer en 2050, por la falta de hábitat.

La deforestación por el desarrollo urbano, incendios y agricultura serían las principales causas ya que, tan sólo en el último año, la preservación de estas zonas ha sido muy complicada, sobre todo por los lamentables incendios que arrasaron con todo hace unos meses y en los que al menos cinco mil koalas murieron.

Estos factores podrían significar que dentro de unos años la especie no sobreviva: «Es indudable que las normas han cambiado dramáticamente para los koalas. La evidencia no podría ser más contundente», aseguró Cate Faehrmann, presidenta del comité australiano sobre agricultura y recursos naturales, quien desarrolló el estudió.

Al respecto, dicho comité ha desarrollado 42 recomendaciones para asegurar el futuro de los koalas, entre ellos la creación de un Parque Nacional, así como la utilización de drones para monitorear su hábitat natural y rescatar especies en peligro: «Los koalas han sufrido una presión continua e implacable… El Gobierno de Nueva Gales del Sur no ha podido impedir que el núcleo del hábitat de los koalas sea arrasado en tierras privadas o talado en los bosques estatales costeros. Si no hay árboles, no hay koalas», explicó Stuart Blanch, portavoz de WWF.

Cabe mencionar que los koalas, fueron considerados como «especie vulnerable» por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que califica a la especie como uno de los 10 animales que corren mayor riesgo en lo que se refiere al cambio climático, por lo que los expertos han pedido al gobierno que proteja urgentemente su hábitat y que aumente los fondos para los agricultores que conservan activamente los árboles donde estos viven.

Sin duda, una noticia que nos entristece a todos.

¿Qué opinas al respecto?