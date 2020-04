¿Qué pasa, México? Somos el país que menos respeta el confinamiento

De acuerdo con un estudio elaborado por Google, México es el país de Latinoamérica que menos respeta el confinamiento.

En algunos países ya están terminando la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, la pandemia que aqueja al mundo desde hace varias semanas; sin embargo, en México, no tenemos ni un mes y no se está respetando la medida «Quédate en casa».

Y es que, por más que se exhorta a la población de la importancia de permanecer en nuestros hogares (el único método realmente efectivo para evitar contagios hasta ahora), miles de mexicanos siguen saliendo a las calles como si nada. Así lo informa un reporte de movilidad llevado a cabo en 131 países, por Google Maps, en el que se demuestra que México es una de las naciones donde menos se ha reducido el flujo de personas.

En países como Argentina y Colombia han reducido su movilidad un 86%, mientras que en México fue de 35.4%. Y no podemos excusarnos de tener una densidad poblacional alta, pues en Brasil se ha reducido hasta un 71%.

Asimismo, los gráficos de movilidad representan seis categorías distintas: tiendas y recreación, supermercados y farmacias, parques, estaciones de transporte público, lugares de trabajo y espacios residenciales. En México, por ejemplo, la reducción en lugares de recreación ha sido del 62%; en los supermercados, del 19% y en los trabajos, del 27%; mientras que aumentamos apenas un 13% la permanencia en casa.

A nivel continental, México empata con Estados Unidos y ambos países superan a Nicaragua y Haití, que redujeron su movilidad en 31.2% y 29.2%, respectivamente. Se sabe que la situación laboral de millones de mexicanos no favorece el auto-confinamiento; no obstante, entre menos realicemos actividades no esenciales, más rápido saldremos de la cuarentena.

*Para realizar el análisis, Google utilizó datos de teléfonos móviles de usuarios del mundo y agregó la información de manera anónima.