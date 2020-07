Recolector de basura es aceptado en Harvard y su reacción conmueve al mundo

La historia de Rehan Staton está conmoviendo a todos.

Se trata de un joven, de 24 años, que trabaja recolectando basura para mantener a su familia. Vive en Maryland, Estados Unidos, pero desde hace algún tiempo se vio obligado a renunciar a sus estudios para continuar trabajando. Hoy, su vida ha cambiado.

Sus ganas de estudiar lo llevaron a realizar el examen de admisión para cinco universidad y sorprendentemente, fue aceptado en todas, entre ellas la de Leyes de Harvard (que es donde estudiará), la Universidad de Columbia y la Universidad del Sur de California.

Pero lo que más está causando revuelo, además de su excelente desempeño académico, fue la reacción de Rehan al enterarse que había sido admitido en Harvard, donde él soñaba con estudiar. Tienes que ver el momento:

En el video, aparece junto a su padre y hermano, quienes no sólo lo apoyan incondicionalmente, sino que además no pudieron evitar alegrarse con esta noticia: «Cuando miro hacia atrás a mis experiencias, me gusta pensar que saqué lo mejor de la peor situación. Cada tragedia que enfrenté me obligó a salir de mi zona de confort, pero tuve la suerte de tener un sistema de apoyo para ayúdame a prosperar en esas dificultades”, dijo Rehan en entrevista para CNN.

Pese a que tuvo una infancia complicada por la falta de dinero, este joven está demostrando al mundo que no hay imposibles para conseguir lo que tanto deseamos con el corazón.

¿Qué te pareció el video?