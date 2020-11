«Relájate, Donald»: Greta Thunberg le responde a Trump sobre el manejo de la ira

Ahora que se están llevando a cabo las elecciones para la Presidencia de Estados Unidos, todos los ojos apuntan hacia Biden y Trump, pero en esta ocasión el también empresario fue trolleado en internet y el momento se hizo viral.

El pasado 5 de noviembre, el mandatario enfureció por los resultados, pues algunos no le han favorecido, por lo que estaba reclamando que eso era un completo «fraude». A través de Twitter, el actual presidente escribió: «Stop the Count» («Detengan el conteo»), por lo que la pequeña activista Greta Thunberg le contestó lo siguiente:

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020