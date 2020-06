Retiran estatuas de esclavistas en ciudades de Europa y Estados Unidos

Las protestas como parte del movimiento antirracista ‘Black Lives Matter’ continúan en todo el mundo.

Esta vez, en Londres, manifestantes se presentaron ante la estatua del esclavista Robert Milligan y cubrieron su cabeza con mantas. Incluso, unas 3 mil personas se sumaron a una petición del concejal Ehtesham Haque, solicitando que fuera removida. Ante esto, el propietario del monumento, Canal and River Trust, envió trabajadores al lugar, quienes fueron captados despegando la estatua de su pedestal, utilizando maquinaria pesada, mientras activistas y transeúntes celebraban y aplaudían la decisión de las autoridades.

UPDATE: The statue of slave trader Robert Milligan has now been removed from West India Quay.

It’s a sad truth that much of our wealth was derived from the slave trade – but this does not have to be celebrated in our public spaces. #BlackLivesMatterpic.twitter.com/ca98capgnQ

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 9, 2020