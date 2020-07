Ricardo Reynaud se une al elenco Enemigo Íntimo con uno de los personajes más notables de la serie

En esta segunda temporada de Enemigo Íntimo, Ricardo Reynaud da vida al «pastor Soto» y nos revela algunos detalles de su personaje.

Tras el éxito de la primera temporada de Enemigo Íntimo, protagonizada por Fernanda Castillo y Raúl Méndez, regresa esta gran historia a la pantalla chica. Algunos personajes los vimos partir; pero llegaron otros, como Germán Soto, un pastor cristiano interpretado por Ricardo Reynaud.

El personaje es complejo y hasta misterioso. Dentro de la serie, funge como el vínculo entre Alejandro Ferrer, interpretado por Raúl Mendez, y Manuel Salas, interpretado por Germán Bracco.

Pero, ¿quién es Germán Soto? Es de esas personas que viven poniendo buena cara, pero está convencido de que quiere ayudar, independientemente de la religión, a gente que ha pasado cosas como él, como los internos de una cárcel, cuenta Reynaud. Tiene mucha ira contenida, tiene problemas con su matrimonio y cuando se enreda con la mafia, es un poco ingenuo y no se da cuenta dónde mete las patotas.

Detrás de cada personaje, aún si es de forma implícita, todos tienen una historia y Ricardo Reynaud nos cuenta sobre el pasado del pastor y de qué manera lo forjó a lo que es hoy.

Tuvo una adolescencia conflictiva, pero la religión lo apacigua, lo calma. Encuentra una buena mujer, aunque un poco ingenua, pero que también encuentra en ello paz. Aunque no es una relación profunda, plena en todos los terrenos, tienen un conflicto que no han sabido cómo resolver.

Lo que más me gusta del pastor es su afán de ayudar y de encontrar espiritualidad. Si la encuentra o no, la audiencia ya lo seguirá; por lo pronto, él sí quiere encontrar paz con la ayuda que brinda en la cárcel.

No me gusta que no profundiza. Si lo viera a la distancia, el no profundizar en una relación, que no respete a su mujer, no resulta agradable. Todos en una relación buscamos respeto y profundizar en la relación. Y no sucede con el pastor…

Poco a poco, veremos que esta cercanía que no tiene con su esposa, la desarrolla con los personajes que interpretan Raúl Méndez y Germán Bracco. Conforme se desenvuelve la historia, vemos como tienen cada vez un vínculo más entrañable.

¿Cómo te preparaste para interpretar a un pastor cristiano?

Me fui yo solito a la iglesia y, respetuosamente, me metí a escuchar ceremonias. Hubo una que me llamó mucho la atención, de un pastor súper carismático, con fieles que o siguen con mucho fervor. Y de ahí empecé a trabajar mi imaginación de cómo sería su vida privada.

¿Que te llevas de este personaje?

Me llevo la complejidad. Algo que despertó mi mundo interno y mi pasado porque estuve en colegios católicos y, como todo buen proceso actoral, tuve la oportunidad de sanar ese pasado.

Si no hubieras interpretado el personaje del pastor, ¿cuál personaje te hubiera gustado interpretar?

¡El protagonista! jaja… El de Julio Casado, El Habanero, es súper agresivo, hacía mancuerna con varios y las estrategias de la mafia.

Para finalizar, Reynaud nos comparte una reflexión sobre la situación actual: No dejemos nunca de hacer los que nos gusta. Aún con toda esta calma y precaución, seguir haciendo lo que nos gusta, expresó. Y, además de Enemigo Íntimo, próximamente lo estaremos viendo en «Imperio de Mentiras».

Enemigo Íntimo es una producción de Telemundo y Argos, y puedes disfrutar de la primera temporada en Netflix.

