¿Robert Downey Jr. dará vida a Jack Sparrow en Piratas del Caribe 6?

¡De Ironman a Pirata!

Disney se prepara para seguir con la saga de ‘Piratas del Caribe’, la cual le dio vida al capitán Jack Sparrow, papel interpretado exitosamente por Johnny Depp, ahora la compañía cinematográfica del ratoncito ha puesto los ojos en Robert Downey Jr. para continuar con la parte 6 de la franquicia de Pirates of the Caribbean.

Según el portal We Got This Covered, Disney está realmente interesada en contar con la participación de la estrella de The Avangers, aunque aún no se descarta que Johnny Depp continúe siendo el actor que le siga dando vida a Jack Sparrow.

El papel que los productores de la película está contemplando para Downey Jr. es también el de un capitán, pero sin ser el protagónico; será un personaje secundario y los rumores indican que podría competir contra Sparrow.

La misma fuente estadounidense reveló que el papel ya se le ofreció al intérprete de Ironman, el cual tendrá un giro divertido para la sexta entrega de Piratas del Caribe. El personaje que tal vez acepte Robert Downey Jr. tendrá un toque de sarcasmo cómico que le dará sabor a la nueva aventura que está por emprender la saga de Disney.

¿Será que Downey Jr. se convertirá en nuestro próximo crush?