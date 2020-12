Robert Downey Jr. quiere salvar a Johnny Depp con una nueva estrategia

Luego de que Johnny Depp perdiera el juicio contra el diario The Sun por difamación, el actor perdió muchos contratos y hasta tuvo que renunciar a su papel de Gellert Grindelwald en la saga de «Animales Fantásticos».

Por fortuna, mucha gente le tiene un gran cariño al también intérprete de «Jack Sparrow», entre ellos su amigo Robert Downey Jr., quien lo quiere salvar de todas las puertas que se le cerraron al darle un nuevo papel en «Sherlock Holmes 3», que llegará a la sala de cines en 2021, reveló el portal We Got This Covered.

Este gesto de sólida amistad ha traído los aplausos y halagos de miles de personas alrededor del mundo, pues si Depp entra a dicha franquicia, seguramente podría recobrar toda esta pérdida que sufrió después de su tormentosa relación con Amber Heard y el escándalo que se armó tras su separación.

“Simplemente no puedes trabajar con él ahora, es radiactivo. La bomba que salió a la luz durante el proceso judicial por sí sola ya sería suficiente para asustar a cualquier estudio”, reveló un director de manera anónima para The Hollywood Reporter.

Y aunque varios directores y productoras se han negado a trabajar con Johnny Depp, todo indica que este nuevo papel puede salvarle la carrera y podría volver a convertirse en el Johnny Depp que tanto queremos.