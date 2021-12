Ryan Reynolds se da un respiro de la actuación para convivir con sus hijas

En una reciente entrevista con el editor de noticias de LinkedIn, el actor de 45 años, Ryan Reynolds se abrió acerca del por qué tomó la decisión de alejarse de la pantalla en Octubre del año pasado.

“Lo más importante para mi, y seguro que tu lo entiendes porque también tienes hijos, es que no quiero perderme ningún momento con ellos”.

Admitió que aunque ama actuar, en este momento su prioridad es pasar tiempo con su familia y asegurarse de que sus hijas viven la vida más normal posible. Esto incluye no exponerlas al ojo público de manera constante como los hijos de otras celebridades.

“Cuando estoy filmando una película, usualmente estoy en Europa y estoy separado de ellas por mucho tiempo, porque sabes requiere muchas horas de trabajo y no solo por la actuación, además, generalmente produzco o escribo los guiones de mis películas”

El deseo del actor que interpreta a Deadpool, de ser un padre presente, incluye llevar a sus hijas a la escuela, recogerlas y ayudarlas de vez en cuando con las tareas, incluso durante la pandemia les ayudaba en sus clases a través de Zoom.

Además, adimitió que tanto él, como su esposa Blake Lively tiene una especie de acuerdo en el que no filmarán películas al mismo tiempo, para que sus pequeñas tengan al menos a uno de sus padres en casa.

I love B.C. 🇨🇦 I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 17, 2019