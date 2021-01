Salma Hayek rompe internet con espectacular bikini negro

Quienes dicen que la belleza se termina con la juventud, están muy equivocados, y una prueba de ello es nada más y nada menos que Salma Hayek. A sus 54 años, la estrella de Hollywood sigue (y seguirá) robando suspiros debido a la espectacular belleza que posee.

Esta semana la celeb volvió a sorprender a todos sus fans al publicar un par de fotos donde aparece luciendo un diminuto bikini negro de la firma ViX, mostrando así sus marcados brazos y espectacular cintura de avispa que tanto la distingue. Chécalas aquí:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

«We need to keep our cool. Hay que mantener la calma», escribió Hayek en dicha publicación.

Este increíble swimsuit de dos piezas tiene un valor de 200 libras, que equivalen a 5,300 pesos mexicanos, aproximadamente, y vaya que lo lució a la perfección, pues en esta ocasión optó por un look muy natural sin maquillaje más que un lipstick rojo y las clásicas beach waves que sólo se adquieren en las costas.

En poco más de una hora, Hayek logró juntar casi un millón de likes, y miles de sus fans no dudaron en comentar lo bien que se ve.

«Sigues siendo la mujer perfecta», «Mi cuerpo de ensueño cuando estoy a dieta», «Diosa», «Quiero ser tú cuando sea grande», fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación.