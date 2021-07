Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez hacen mofa de multa millonaria

El gobernador electo de Nuevo León y su esposa Mariana Rodríguez siguen utilizando las redes sociales para dar a conocer sus puntos de vista, esta vez, para mofarse de la multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) quiere imponerle al ex senador, por usar a la influencer como parte de su campaña, sin incluirla dentro de los gastos declarados.

Vamos por partes. Mariana Rodríguez es una “influencer” con casi dos millones de seguidores. Antes de comprometerse y contraer nupcias con Samuel, ocupaba sus redes sociales para dar a conocer sus looks, desde el maquillaje hasta los zapatos, así como sus viajes o relatos con sus perros de raza chihuahua.

La primera vez que supimos de ella es porque se preparaba para ser una buena esposa, por lo que tomó clases que incluían cómo planchar o doblar bien las camisas de su futuro marido. Todavía eran novios cuando Samuel se perfiló para el puesto de gobernador, campaña en la que ella estuvo presente, y desde entonces se criticó que la difusión de ella fuera importante para que él consiguiera el triunfo.

Ahora, con un acta de matrimonio de por medio, la pareja emprendió la campaña rumbo a la gobernatura de Nuevo León. En alusión al color de su partido Movimiento Ciudadano, la joven hizo viral unos tenis naranja neón, a los que tituló “fosfo fosfo”, frase de la que hace unos días hizo el registro para usarlo como marca.

El día a día de su marido apareció en sus historias y en su feed de Instagram, donde los podíamos ver entre las calles con la gente, pegando calcomanías de apoyo en los automóviles, donando el cabello de ella para niñas con cáncer o recuperarlo perritos maltratados. Algunos medios internacionales, ante el triunfo de Samuel, dijeron que en realidad es ella quien impulsó la campaña, y que sería ejemplo de cómo gobernar a través de las redes sociales.

A quienes esto no les pareció tan natural fue a los dirigentes del INE, quienes decidieron multar al gobernador electo y a su partido con la cuantiosa cifra de 55 millones de pesos por propaganda política irregular durante sus campañas.

La sanción va en dos vías, primero en unos recursos que Samuel recibió para su campaña y de los cuales están siguiendo el trazo y, lo más sonado, es que la blogger debió recibir dinero por el apoyo que dio a la campaña, tanto a la de su esposo como al partido en general.

Samuel García argumenta que el Código Civil establece que como esposos no pueden cobrarse, que se trata de una donación. Mariana Rodríguez lanzó un video en el que insiste que no es una “cosa” y que, contrario a lo que manejan las autoridades, ella no es una empresa y desde junio de 2020 se dio de baja como Persona Física con Actividad Empresarial ante el SAT, incluso dio a conocer que irá en contra de las autoridades.

Ambos han dado a conocer que no están a favor de estas multas, las cuales están muy por encima a la que se impuso al Partido Verde Ecologista por pagar a una agencia de publicidad para que decenas de influencers hablaran de él durante la veda electoral.

El partido Movimiento Ciudadano también dijo que impugnará tal decisión y que las publicaciones hechas por Mariana son mensajes de apoyo legítimo. “Un escenario similar ocurrió en 2018, cuando el INE también pretendió que se consideraran como gastos de campaña las publicaciones que Mariana Rodríguez realizó en sus redes sociales sobre Samuel García, entonces candidato a senador”, dieron a conocer.

Mientras son dimes o diretes, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador entró al tema. “Hay que renovar el INE y el tribunal, para que haya seriedad. Es lo más normal, que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar, pues eso es otra cosa”, dijo al respecto.

Por lo pronto la pareja se tomó unos días de descanso en la playa, y a manera de mofa compartieron un video en donde Mariana le dice a su esposo: “de los 28 millones que me debes, ¿cuándo me vas a empezar a abonar? Él le responde que vea sus tenis, en alusión a la vez que su esposa lo ignoró y lo invitó a ver los “fosfo fosfo” que tan famosos se hicieron durante la campaña.

¿Ustedes qué opinan? ¿Las redes sociales tienen un papel positivo para la nueva forma de hacer política?