¡Se caen WhatsApp, Facebook e Instagram! Aquí te decimos todo lo que necesitas saber

No, no es culpa de tu internet, ya deja de reiniciar tu Wi-Fi o prender tus datos, hoy tu crush y tú no están destinados a platicar, vamos, que esta es la versión moderna del blue monday, aislados en casa, nuestra única opción es estudiar o trabajar. Pero aquí te decimos qué significa cuando se caen WhatsApp, Facebook e Instagram.

Andy Stone, portavoz de Facebook, acaba de tuitear que la compañía está consciente de que Facebook tiene un problema y por lo tanto se cayeron WhatsApp e Instagram.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021