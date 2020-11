Selena Gomez fue vista en una cita con el jugador de la NBA Jimmy Butler e Internet estalla

Aunque ya lleva un rato en la soltería, a Selena Gomez nunca le han faltado galanes, y en esta ocasión la celeb fue vista con nada más y nada menos que Jimmy Butler, quien pertenece a la plantilla de los Miami Heat de la NBA.

De acuerdo con varios medios internacionales, la cantante y el atleta fueron vistos en una cita romántica en la ciudad de Nueva York, y aunque aún no hay fotos que comprueben sus citas, muchos usuarios en Twitter han explotado con la noticia y ya están hablando de ello, y al parecer la relación va viento en popa.

selena gomez and jimmy butler on a date at.. lucien… pic.twitter.com/1AloNM9kb0

— len (@selvul) November 15, 2020