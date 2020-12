Selena Gomez reaparece con 3 impresionantes looks en NY

Ahora que Selena Gomez regresa a la actuación, la celeb fue vista en el Upper West Side de la ciudad de Nueva York filmando Only Murders in the Building, su nueva comedia que se estrenará próximamente en Hulu.

Para esta producción, la también cantante impactó al lucir 3 espectaculares looks que seguramente marcarán tendencia en esta temporada de bajas temperaturas y que hará resaltar el estilo a cualquiera.

El primero nos encantó: se trata de un outfit súper retro compuesto por pantalones con print de cuadro, suéter fluffy en tono mostaza, un par de combat boots y audífonos grandes.

El segundo se trata de un total look blanco junto con unas botas Uggs que complementó a la perfección con un chongo blanco y cubrebocas verde neón.

CC: Getty Images

El tercero es definitivamente el más chic de todos, pues Selena fue captada por los paparazzi luciendo un jumpsuit rojo junto con botas cafés y un abrigo largo con textura afelpada para protegerse al 100 de las bajas temperaturas de la Gran Manzana.

¿Cuál fue el que más te gustó?