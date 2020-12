Shakira rompe internet al presumir booty de impacto

Además de ser una de las latinas más exitosas del mundo, Shakira siempre se ha caracterizado por tener un espectacular cuerpo que roba mil suspiros.

Ahora, a sus 43 años la cantautora de origen colombiano demostró que luce más sexy que nunca al publicar una foto donde sale usando un body que resalta un dèrriere de impacto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira) «>

«So they tell me that you’re looking for a girl like me…», escribió la esposa de Piqué.

Como era de esperarse, en poco tiempo logró juntar casi 2 millones de likes y miles de comentarios de sus fans de todo el planeta que admiran su espectacular belleza.

«@omaardleon Ya necesito ver este video.. tengo tanto esperándolo».

«@gallardo._blanca 🔥😍 Love you 😭»».

«@shakirafansisrael Omggggg».

Sin duda Shakira demuestra una vez más que la edad no es factor para lucir bien y que una dieta sana y ejercicio ayudan a alcanzar sus metas.