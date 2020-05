Si eres amante de la moda, este libro se convertirá en tu favorito esta cuarentena

¿Te encanta la moda?, ¿Te gusta analizar y estudiar todas las tendencias?, ¿Ya no sabes qué más hacer durante esta cuarentena? Prepárate, porque te tenemos una noticia que definitivamente cambiará tu humor de cuarentena. A partir del 22 de mayo, el libro Mextilo estará disponible totalmente gratis a través de TRENDO.MX

Bien dicen que no puedes cosechar lo que no has sembrado antes. Así que para hablar de un tema o dedicarte a él, es indispensable que te llenes de todo el conocimiento posible respecto a ello. Si estudias algo relacionado con la moda o simplemente te encanta estar al pendiente de todo lo que tiene que ver con ella, este es un libro que no puede faltar en tu colección y que debes de leer al menos una vez en la vida.

Mextilo, es el libro de Gustavo Prado que retrata 500 años de la historia de la moda en México. Así que en sus páginas podrás encontrar las raíces que nos hacen únicos como mexicanos en la industria de la moda. Y, a veces mirar hacia atrás y conocer la evolución que nos llevó a donde ahora estamos, puede servir como inspiración para el presente.

El libro de Gustavo Prado fue impreso en 2017, pero su concepción fue tres años antes y en formato de largometraje.

“En 2014 una señora que se llama Diane Pernet, que es algo así como la mamá del fashion film en el mundo, vino a México y me preguntó por la moda mexicana. Para contestarle hice Mextilo, un largometraje que está en YouTube, en donde tú puedes ver la historia de la moda en México. Esta película la presentamos en París. Tenía tanto material para hacer un libro que hice un fondeo… juntamos 800 mil pesos en 60 días, que era lo que más se había juntado en un proyecto de diseño, y pues imprimimos el libro.”

Además de poder conocer cómo era la moda desde la época prehispánica y cómo se fue transformando hasta el fashion week de 2017, en el libro podrás apreciar la obra de Andonella, una ilustradora mexicana que colaboró en este proyecto con Gustavo Prado.

¿Hacia dónde va la moda hoy en día?

La Cámara Nacional de la Industria del Vestido ha revelado estadísticas que reflejan el duro golpe que la industria de la moda está sufriendo debido a la pandemia por COVID-19, incluso se ha nombrado al 2020 como un año perdido.

“Ya dijeron que está quebrando mínimo el 45% de la producción de la moda nacional. Hay mucha gente que dice que al término de la pandemia ahora sí empezará la moda orgánica o artesanal, pero lo que va a pasar al término de la pandemia es una crisis económica, entonces la gente va a buscar satisfactores de nivel bajo con marcas nacionales.”

Gustavo Prado además de ser el autor de Mextilo, es director de TRENDO.mx, una agencia dedicada exclusivamente a seguir y analizar las tendencias de consumo del mercado mexicano. Por lo que si hay alguien con quien podamos hablar de lo que se viene en México respecto al consumo, principalmente de la moda, es con él.

“Creo que éste es un momento perfecto para consumir marcas nacionales, que eso también es algo que mucha gente está promoviendo. Se cayó el consumo, la gente ha dejado de comprar cosas de lujo. La penetración de plataformas internacionales había subido muchísimo, pero ese consumo se cayó.”

¿Qué es lo que la gente busca ahora?

“La gente dejó de comprar la idea de lujo y empezó a comprar más que nada cosas muy cómodas para estar en su casa. Más que buscar el zapato de moda, la gente está buscando la chancla cómoda. Las marcas que logran entender eso son las que siguen vendiendo, como UNIQLO.”

Al igual que muchas otras cosas, la industria de la moda vive hoy en incertidumbre y todavía es muy pronto para tener una idea clara de lo que está por venir.

“El 2020 básicamente no existió, entonces todas las tendencias que iban a salir este año ya se quedaron en bodega y ya no van a salir. Habría que esperar un año más o menos a que se restablezca tanto el diseño, como el consumo, y que la gente salga de este mood de cuarentena.”

Este fin de semana se llevará a cabo en México el famoso hot sale, pero, ¿cuál es el éxito que tendrá en plena pandemia?

“En México apenas estaba creciendo el comercio electrónico, en 2019 creció más de 30%, pero aún así es una parte muy pequeña de la totalidad de consumo en el país. Esos movimientos estaban transformando la escena de la moda nacional, pero ahora habría que ver las consolidaciones de cómo se construyen durante y al pasar la crisis.”

Si quieres seguir platicando de moda, acomódate en tu lugar favorito, toma una bebida relajante y comienza con una de las 500 páginas de Mextilo, que seguramente, sí amas la moda, servirán como una fuente de inspiración para tu día a día.