Así fueron las reacciones de los internautas al ver a Luis Miguel en un comercial

Luis Miguel regresa al spotlight con inesperada campaña

¡Esta si no la vimos venir! Luis Miguel está de vuelta al mundo de los comerciales, el día de ayer la compañía Uber Eats lanzó la campaña «Esta noche, voy a cenar», la cual no tardó en convertirse en viral y ahora todos están hablando de la aparición del cantante como protagonista de ella, ¡éramos felices y no lo sabíamos!

En la época dorada en donde El Sol brillaba más que nunca llegó a realizar algunos comerciales para marcas de alimentos como Sabritas y Ferrero Rocher, incluso los usuario en Twitter llegaron a comparar el nuevo comercial con la marca de chocolates que salió al aire en 2004.

Ahora la App de alimentos a domicilio nos dejó paralizados por 19 segundos, pues no creemos que haya sido tarea fácil haber conseguido al Sol para enamorar a sus fans con su incondicional look en smoking blanco.

Por si te los perdiste o si lo quieres volver a ver te dejamos por aquí el comercial, en el que te aseguramos que se te antojará un fetuccini:

Nunca pensamos que un Fetuccini crearía tanta conmoción #EstaNocheVoyACenar 😉 pic.twitter.com/kuu8g4aFE3 — Uber Mexico (@Uber_MEX) May 28, 2020

Mientras tanto Luismi sigue siendo tendencia en Twitter, por lo que los internautas han aprovechado para trollear al cantante, pues ya hablando en serio, ¿alguna vez pensaste ver a Luis Miguel anunciando algo?

Checa los mejores tweets y disfruta de de este jueves:

#FelizJueves

Sin. // Con

Uber eats Uber eats

Luis Miguel pic.twitter.com/k43KLuBU4L — oscar40s (@oscar40s) May 28, 2020

Yo, yéndome a entregarle su fettuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano a #LuisMiguel pic.twitter.com/2rCTcHExA4 — Lu💛 (@Lu_SaAg) May 28, 2020

El anuncio de Uber eats con Luis Miguel es tendencia pero nada supera a su joya con sabritas pic.twitter.com/bCkmNkCgLv — 𝐓𝐨𝐧𝐲 ⚜️ (@TonyMagrosoto) May 28, 2020

Cuando eres repartidor de Uber Eats y ves que tu cliente es Luis Miguel… pic.twitter.com/xBIZXogyy9 — Pepe Pandemia™️🦠 (@pepepanda) May 28, 2020

Luis Miguel en repeat all day pic.twitter.com/osaD0IEFnm — andrea méndez (@mendez_andrea_) May 26, 2020

¿Cuánto le habrá dado de propina #LuisMiguel al repartidor de Uber Eats? pic.twitter.com/JA9l2HKtYs — 〽️ (@MareoFR) May 28, 2020