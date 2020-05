Carlos Rivera lanzará una canción para recaudar fondos para el COVID-19

View this post on Instagram

Muy orgulloso de compartirles el lanzamiento de #YaPasará Ésta Canción será 100% Benéfica, todo lo que recaude será donado a @savethechildren_mx para seguir ayudando a los afectados por el Covid. Disponible Viernes 29 de mayo en todas las plataformas digitales. Ayúdanos a ayudar. 🙏🏼✨❤️