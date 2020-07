Demi Lovato dio el ¡sí quiero! a Max Ehrich

Demi Lovato compartió uno de los momentos más grandes en su vida. Hace unas horas anunció su compromiso con el guapísimo actor Max Ehrich. Desde el inicio de la cuarentena se había rumorado que la pareja quería dar el siguiente paso en su relación una vez que terminara el confinamiento, y esta vez no se equivocaron.

Con el atardecer en una playa de Malibú, California, la cantante de 27 años y Max, de 28, han sellado su amor de la manera más romántica y todos derretimos de amor al ver esta linda noticia.

La intérprete de Heart Attack aprovechó el momento para dejarle un conmovedor mensaje a su futuro esposo en la publicación:

«Cuando era una niña, mi padre biológico me llamaba «pequeña compañera», algo que tal vez suena extraño sin su acento sureño de vaquero. Para mí tenía sentido. Y ahora esa palabra me hace perfectamente sentido, pero hoy oficialmente voy a ser la compañera de alguien más».

De igual manera, el actor no dejó pasar este gran día y también le dejó unas hermosas palabras a la cantante con las que no podrás evitar llorar de emoción:

«Tú eres todas las canciones de amor, filmes, letras, poemas, todo lo que pude soñar y luego una compañera de vida. Las palabras no son suficientes para expresar lo infinitamente enamorado que estoy de ti, yo soy el por siempre y para siempre de alguien. No puedo esperar otro segundo de mi vida en la Tierra para tener el milagro de que seas mi esposa… Estoy muy emocionado, eres lo más hermoso por dentro y fuera en el mundo entero y no puedo estar más agradecido con Dios por unirnos. Te amo demasiado, Demi».

El anillo con un diamante que Max le dio a Demi es de platino con montura baguette, el cual además lleva dos diamantes más a los lados. La pieza es de 25 quilates y tiene un valor de cientos de miles de euros.