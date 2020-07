Estas fotos más cercanas al Sol revelan la presencia de ‘hogueras’

La estrella más brillante del Universo fue capturada en su máximo esplendor por la sonda europea Solar Orbiter. Las fotografías que se tomaron son realmente históricas, pues nunca antes se habían logrado fotos tan cercanas al Sol, a tan sólo 77 kilómetros de él.

La NASA y la Agencia Espacial Europea difundieron las impactantes imágenes que sin duda nos han dejado totalmente enamorados. Al ser fotografías tan cercanas al Sol, los expertos han descubierto que éste cuenta con la presencia de mini erupciones solares conocidas como ‘hogueras’.

#SolarOrbiter has made its first close pass by the Sun, studying our star and space with a comprehensive suite of instruments — and the data is already revealing previously unseen details. This is #TheSunUpClose. https://t.co/rVMjz45DoY pic.twitter.com/YLKBXRNQZb

— NASA Sun & Space (@NASASun) July 16, 2020