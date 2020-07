¿Quién es el galán con el que se le vio a Geraldine Bazán?

View this post on Instagram

Les quiero presentar a @makeupbylouisernest un boricua talentoso que tuve oportunidad de conocer en la Isla del encanto cuando estuve filmando una peli por allá. Un chico trabajador, profesional con tantos sueños e ilusiones del cuál orgullosamente me puedo decir hoy su amiga. Te deseo mucho éxito y alegrías en todo lo que emprendas corazón!!! #denlefollow #makeupartist Mi makeup obviamente hecho por él…