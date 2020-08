Kate del Castillo critica a Angélica Rivera por su desempeño como primera dama

«No hizo nada realmente por México»

Kate del Castillo habló en exclusiva para un programa televisivo acerca del posible regreso de la ex primera dama al mundo de las telenovelas.

El rumor de que Angélica Rivera regrese a su vida de actriz, misma que tuvo que dejar a un lado para convertirse en primera dama, ha crecido cada vez más durante los últimos meses; hasta ahora sólo se sabe que una cadena de televisión se ha puesto en contacto con la ex esposa de Peña Nieto para un nuevo proyecto.

Al respecto, tanto Kate como Angélica han tenido diferencias políticas, y Castillo habló de manera personal sobre el desempeño que tuvo La Gaviota como primera dama.

«Yo siempre admiro por lo general a las primeras damas porque es la mujer que está al lado del presidente, no atrás sino al lado, y que puedan hacer tantas cosas buenas, y ella decidió no hacerlo; si ella hubiera hecho cosas buenas aunque su marido haya hecho cosas terribles o lo que sea, ella tendría tal vez otra reputación».

Pero también aplaude que quiera continuar con su carrera, aunque considera que su regreso no será aceptado al principio.

«Yo no tengo nada en contra de la señora, yo no sabía que quería regresar a ser actriz, me da gusto por ella que regrese a lo que le gustaba, que tenga una carrera propia. Creo que le va a costar un poco de trabajo ganarse la confianza del pueblo mexicano».

