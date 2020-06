Kylie es eliminada de las listas de multimillonarios de Forbes por inflar su fortuna

La socialité ha sido borrada de la lista de los más millonarios de Forbes por inflar el valor de su empresa de cosméticos. Al parecer la celeb de 22 años ha modificado las cifras para aparecer en la famosa lista, pero en realidad es menos rica, aún posee millones y millones de dólares, sólo que no tantos cómo aparece en la lista.

Ahora queda disponible la vacante para la joven más billonaria del mundo, y tú, Kylie Jenner has sido eliminada por dar información falsa. Aunque Jenner ha aclarado que ella jamás pidió entrar en esa lista y que las publicaciones y artículos en los que se mencionaba su riqueza eran sólo suposiciones de la fortuna que realmente tiene la madre de Stormi.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020