La postura del elenco de «And Just Like That» tras las acusaciones en contra de Chris Noth

Desde hace unos días Chris Noth se ha colocado en los titulares de varios medios luego de que The Hollywood Reporter diera a conocer que Mr. Big fue acusado de agresiones sexuales.

Según la fuente, estos lamentables hechos que ahora amenazan la carrera del actor sucedieron en 2004 y 2015. Noth fue acusado de agredir sexualmente a dos mujeres, quienes decidieron hacerlo público,

View this post on Instagram A post shared by And Just Like That… (@justlikethatmax)

Este caso no salió a la luz pública hasta después del estreno de la nueva serie ‘And Just Like That’, en donde el actor sólo participó en el primer capítulo, situación que levanta sospechas, pues todo indica que la producción estaba al tanto del suceso y decidieron eliminar al personaje de una manera dramática y sin duda bien ejecutada por los guionistas.

Ante esta terrible situación, sus compañeras de reparto, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis enviaron un comunicado en el que dejan muy clara su posición.

«Nos encontramos realmente tristes de escuchar las lamentables acusaciones contra Chris Noth. Nosotras apoyamos a las mujeres que han decidido compartir su dolorosa experiencia. Sabemos lo difícil que tuvo que ser y las respaldamos», escribieron las actrices.