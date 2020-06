Los personajes de Harry Potter muestran su apoyo a la identidad transgénero

Porque todos somos iguales y merecemos una identidad, además de que este mes es especial para la comunidad LGBTQ. Si algo nos define como sociedad son nuestros valores y la diversidad, y nuestros personajes preferidos de Harry Potter lo celebran enviando mensajes de paz y respeto a las personas trans tras los comentarios poco empáticos por parte de la escritora de la saga, J. K. Rowling.

La escritora, a través de Twitter, lanzó una serie de tweets en los que habla del feminismo y el cambio de género visto desde un punto de vista negativo. La creadora de Harry Potter ha sido señalada por atacar a las personas transgénero, por esta razón los actores decidieron manifestarse de manera pacífica y expresar su entero apoyo a esta comunidad.

Por un lado, la activista y actriz británica Emma Watson comentó por medio de Twitter:

«Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser cuestionadas constantemente o decirles que no son quienes dicen ser».

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are.

— Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020