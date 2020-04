No se abrirán nuevos centro comerciales en 2020

El sector económico del retail se verá afectado con la cancelación de aperturas en los centros comerciales que se planeaban abrir durante este año. El director de Retail Listing de Colliers International México, Ricardo Sánchez indicó que existe la posibilidad de que no llegue la mercancía para surtir las tiendas tras el confinamiento, ya que industrialmente no es una actividad esencial.

Sánchez tomo la decisión de detener las obras y mover las aperturas para el próximo 2021. Aunque posiblemente el mes de junio se regrese a la vida «normal», no se contará con los recursos que la tiendas de la industria de la moda requieren para poder abrir. El director informó que en marzo, las ventas del retail cayeron a un 20% y se estima que en abril y mayo se desplome en un 85 y 90%.

En esta ocasión las tiendas de moda no pudieron limpiar piso con el cambio de temporada, pero eso no es todo, además se quedaron con toda la mercancía de la temporada pasada; desafortunadamente no tuvieron tiempo para liquidaciones.

Por fortuna, ahora las ventas se están realizando en línea, y esto ha salvado un poco a la industria. No olvidemos que en nuestro país es uno de los lugares en el mundo que aún sigue comprando en tiendas del fast fashion a través del retail. SIn duda el COVID-19 será una manera de poder experimentar las compras por medio de una plataforma digital.