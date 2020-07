¿Paris Hilton se postula a la presidencia de Estados Unidos?

Nuestra Barbie tamaño real se postula a la presidencia de Estados Unidos, quien está dispuesta a convertir la Casa Blanca y el país entero de color rosa.

A través de su cuenta de Twitter, la empresaria hizo oficial su postulación, tan sólo un par de horas de que el rapero Kanye West también lanzara la gran noticia que cautivó a sus seguidores el pasado 4 julio. Todo esto justo el día que el país norteamericano festejaba su Independencia.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020