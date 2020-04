Paty Navidad se convierte en trending topic

La conductora está desafiando a Internet con unos tweets en donde pone en duda la existencia de la pandemia que ha puesto entre la vida y la muerte a los habitantes de este planeta.

Por supuesto que los usuarios en las redes sociales no perdonan y tampoco se les va una; en especial si algún tweet va ligado con el Covid-19. Paty Navidad dio mucho de qué hablar hasta llegar a un peldaño en la lista de tendencias del día. La actriz comenzó a cuestionar la pandemia a través de unos tweets, ya que un hospital de Estado Unidos está vacío y sin pacientes contagiados, situación que hizo dudar a la conductora sobre la existencia del virus.

Pero ahí no pararon las dudas de la actriz, pues no dejó de darle RT a todos los tweets con hospitales vacíos, tanto de EU como de México. Al parecer, la famosa con más de 148 mil followers tiene una gran preocupación por lo que está sucediendo, incluso ha afirmado a través de su cuenta que «el nuevo orden mundial» está llevando a cabo la ya conocida teoría darwiniana.

La conductora de 46 años también ha comunicado a través del mismo medio que ella reconoce lo que escribe y piensa en todo momento, pero definitivamente no es responsable de las interpretaciones de los demás; dicho esto, Paty Navidad respeta cualquier tipo de comentario.

Soy responsable de lo que pienso, escribo, digo y hago, pero no soy responsable de las interpretaciones que cada quien le dé a mis mensajes o palabras. Sólo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo pero siempre respetarlo. ❤️🙏🏻

También aprovechó para enviar ánimos y paz a todos sus seguidores en estos momentos de crisis mundial.

Estamos aquí para sanar, No para hacer daño. Estamos aquí para amar, no para odiar. Estamos aquí para crear, no para destruir. Amen ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/2KlrJWCaXj

— 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 ❤️ (@ANPNL05) August 2, 2019