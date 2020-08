Podría no haber una cura contra COVID-19

El camino será aún más largo de lo esperado. Pese a que científicos están desarrollando los primeros ensayos de vacuna contra el COVID-19, la OMS ha señalado que es un camino aún incierto y la cura contra este virus aún no existe.

32 words that can save hundreds of thousands of lives. @DrTedros:

– Test, isolate & treat #COVID19 patients, trace & quarantine their contacts; inform, empower & listen to communities

– Keep physical distance, wear a mask, clean hands regularly & cough safely away from others pic.twitter.com/ECOhmLGybN

— The UN Times (@TheUNTimes) August 7, 2020