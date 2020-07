Razones por las que habrá una tercera parte de ‘The Kissing Booth´

Si no has visto ni la primera ni la segunda parte de la cinta The Kissing Booth, te recomiendo que entres a Netflix para verlas y después regreses a la nota para que puedas entender nuestros sentimientos.

Siempre tenemos dudas sobre la segunda parte de una película que nos haya atrapado, pero debo decir que The Kissing Booth 2 fue aún mejor que la primera, es de esas pelis que no quieres que termine tan pronto porque realmente la trama y sin duda los nuevos personajes tienen un sentido, no fueron inventados de la nada.

Lo que no podemos negar es que tenemos un 99% de seguridad de que habrá una parte 3, pues el final nos dejó con el ojo cuadrado; por cierto, si llegaste hasta aquí leyendo la nota, ¡ATENCIÓN, ya viene el gran spoiler!

Es tan obvio que tendremos una parte 3 porque de verdad Netflix no puede dejarnos con un final así de abierto. Dadas las señales de humo que nos dio el final de la segunda cinta, éstas son las razones por las que creemos que pronto tendremos una nueva película con esta increíble historia.

Elle mintió a Lee y Noah sobre el resultado de las universidades de Berkeley y Harvard. Es más que claro que debemos saber si Elle eligió ir detrás del amor o romper la regla 19, la cual es ir a la misma universidad que su mejor amigo.

¡Marco! Al final sus amigos le dicen que ya no vale la pena estar triste porque Elle se quedó con Noah, sin embargo, el guapísimo de Marco agregó la mejor parte en su guión: ¡Sí lo vale! ¿Será que en la parte 3 Marco conquistará a Elle?

El amor a distancia entre Elle y Noah demuestra que tendrán que vivir una prueba más para saber si estarán juntos por siempre.

Cuando Netflix tiene éxito con sus chick flicks, generalmente hay más de dos películas.

Simplemente tenemos que ver si Elle se queda con Marco o con Noah.