Samuel García es criticado tras comentario machista a su esposa

Samuel García, senador por Movimiento Ciudadano en Nuevo León, se ha convertido en trending y no por un acto para aplaudirle, sino por mostrar su lado machista frente a sus seguidores.

El senador regio y su esposa Mariana Rodríguez están aislados en casa debido a que la influencer dio positivo al Covid-19, razón por la cual la pareja se encuentran en diferentes habitaciones de su hogar conviviendo a través del celular, y la esposa del senador decidió realizar un live para sus seguidores al «covid style».

Durante el live se vivió un momento incómodo y nada agradable en el el que Samuel García le llama la atención a su esposa por «enseñar mucha pierna», a lo que Rodríguez Cantú pidió disculpas a su marido.

Este acto de parte del senador fue visto como machista ante los ojos de los «chabacanos», por lo que Samuel García pidió disculpas a su esposa por haber dicho ese tipo de comentarios.

«Tengo que pedirte una disculpa; ya me regañaron por cabezón y por burro. Porque ayer en un live me daba pendiente que se te viera… Equis. Entonces dije ‘por eso me casé, pa’ que no enseñes’. ¡Mentira!, corrijo, acepto y progreso. Nunca más comentarios tontos de esos”, dijo el senador.

Ver esta publicación en Instagram @samuelgarcias Una publicación compartida de Mariana Rodríguez de García (@marianardzcantu) el 10 Ago, 2020 a las 8:29 PDT

También publicó en su cuenta oficial en Twitter otra disculpita para que quede claro que es consciente de su error y agradecer que señalen como negativos este tipo comentarios.