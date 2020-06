Se registran más de 97 mil casos de Covid-19 durante la Nueva Normalidad

En el segundo día DE la Nueva Normalidad, México alcanzó los 3,891 contagios por CoRONAVIRUS

La Nueva Normalidad se activó el lunes 1 de junio, y en tan sólo dos días en los que se han retomado las actividades esenciales, el país llegó a su máximo récord de contagios desde que inició la Jornada de Sana Distancia.

El virus se sigue propagando en el país; a pesar de los esfuerzos por detener los contagios durante la cuarentena por más de 60 días, la realidad es que sólo en el estado de Zacatecas se ha notado una disminución de contagios.

La Organización Panamericana de la Salud ha hecho un llamado a toda la región de las Américas a no romper con el distanciamiento social tan rápido: «Hay que pensar dos veces antes de suspender las medidas de distanciamiento social», mencionó la organización.

La realidad es que la curva epidémica seguirá en ascenso mientras se abandone el protocolo de sana distancia; a pesar de los esfuerzos y las medidas de prevención, lamentablemente el número de contagios ha ido en está aumento, pues nos encontramos en plena curva epidémica.

Al respecto, el doctor López-Gatell invita a los ciudadanos a resistir un poco más, ya que la epidemia seguirá presente, y la única manera de aplanarla es si evitamos salir a los espacios públicos.

La epidemia de #COVID19 NO se ha terminado. Es importante resistir un poco más, en la medida de lo posible, no salir a la vía pública para evitar contagiar y ser contagiados. pic.twitter.com/k78c4LwT2P — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 3, 2020

En tan sólo 24 horas México registró 3,891 casos por Covid-19, lo que indica que las personas están comenzando a salir aun cuando no es tiempo. Si no es necesario que salgas a la calle, procura seguir en casa para no contagiarte o no contagies, en especial a las personas más vulnerables.