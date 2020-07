Un cuerpo fue rescatado del lago Piru, lugar donde Naya Rivera desapareció

Breaking! Hace un par de horas, autoridades del condado Ventura, California, encontraron un cuerpo en el lago Piru, lugar en el cual la cantante de 33 años Naya Rivera desapareció cuando fue a pasear junto a su hijo Josey Hollis Dorsey.

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020