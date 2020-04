Un veterano británico de 99 años recaudó 636 millones de pesos para combatir el Covid-19

¡Lo logró! Tom Moore se ha convertido en el héroe británico más viejo. Antes de cumplir 100 años, el veterano que luchó en la Segunda Guerra Mundial recorrió su jardín en un andador 100 veces; las vueltas las hizo para inspirar a sus seguidores y conseguir dinero con la finalidad de donarlo al Servicio Nacional de Salud (NHS) de UK.

He's done it!

Captain Tom Moore, a 99-year-old war veteran who is walking 100 laps of his garden before his 100th birthday to raise money for the NHS, has completed his challenge!

He has raised more than £12m for the health servicehttps://t.co/eUiQiX5AAP pic.twitter.com/T4WOWCAqOk

— BBC News (UK) (@BBCNews) April 16, 2020