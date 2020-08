Zac Efron cambiará de residencia al otro lado del mundo

¡A donde vayas, yo te seguiré! Ahora tendremos que alcanzar a Zac Efron en Australia. Así como lo lees, el actor ha decidido darle un cambio a su vida y planea dejar su residencia en Los Ángeles, California, para emprender una nueva aventura en la ciudad de Byron Bay (aquí, a la vuelta).

La realización del documental «Down To Earth» ha provocado que Zac se anime a explorar otros paisajes y dejar a un lado su vida en Estados Unidos, pero no fuera del spotlight. El guapísimo actor únicamente está buscando explorar nuevos horizontes, pero no por eso dejará el mundo de la actuación.

Según información del portal TMZ, Zac Efron está listo para abandonar Estados Unidos más pronto de lo que tenía planeado.

«Zac no necesita estar en Los Ángeles para tomar reuniones de trabajo. Dice que él entiende completamente esto, y sabe que hoy en día hay muchas aplicaciones y medios para estar en contacto a distancia», dijo la fuente.

¡Ahora será el nuevo vecino de los Hemsworth! Definitivamente nos tendremos que mudar a Australia.