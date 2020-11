Tesla lanza tequila y se agota en 5 horas

Para el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, no sólo basta mandar cohetes al espacio o crear automóviles de la mejor calidad, sino que este viernes lanzó un tequila en forma de rayo con un valor de 250 dólares a través de su sitio web.

Aunque para muchos el precio puede ser elevado, lo que más sorprendió fue que todas las botellas se vendieron en 5 horas. ¡Todo un éxito!

Este proyecto comenzó como una broma cuando Musk anunció que iba a traer un tequila el Día de los Inocentes hace 2 años y su nombre iba a ser Teslaquilla.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 — Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can’t believe it.

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018