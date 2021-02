Tessa Ia, auténtica y sin ataduras

Tessa Ia

Entrevista por: Rodrigo Araiza P.

A sus 25 años, Tessa Ia es una joven actriz y cantautora que disfruta la vida, desde los detalles hasta los más grandes placeres. Es risueña, inteligente, madura y con una sensibilidad exquisita para hablar de cualquier tema sin miedo.

El arte es lo suyo: ya sea escribiendo poemas, componiendo canciones o actuando, cualquier forma de expresión artística la tiene complacida, y más aún en tiempos de pandemia, en donde muchos entendimos su importancia. “Algo que nos ha enseñado la pandemia es que por más que nos encierren a todos, de lo que más necesitamos como sociedad es del arte, estamos en nuestras casas y vemos series, películas, o escuchamos música. Pocas veces se le da la importancia a las artes”, resalta.

Hay quienes en la industria del entretenimiento nada más buscan los reflectores para brillar y ser sólo ellos los protagonistas, pero éste no es el caso de Tessa: “Al haber nacido dentro de ella no tengo tanta necesidad de meterme en un molde y decir ‘mira, soy como ellos’, sino que puedo ser yo y explorar mi propia autenticidad y mis intereses, por más raros que sean; siento que eso es lo que a mí me gusta cuando veo a un artista”.

Y es la honestidad lo que antepone: “Prefiero mucho más ser honesta con lo que estoy diciendo y creando, y que a quienes les guste se unan, al final nadie está obligado a consumir algo que no le agrade”, hace hincapié.

Con una carrera que además de lo ya avanzado busca una evolución, Tessa aprovecha la atención que le otorga su trabajo para hablar de temas cruciales como la lucha de las mujeres.

En este sentido, afirma que el arte “juega un papel importantísimo, creo que le da palabras a cosas que luego no se pueden expresar muy fácilmente y, por otro lado, te da un sentido de comunidad, de sororidad, de que no estás sola, hay otras mujeres viviendo la misma lucha que tú, aunque sea diferente la de cada una, pero el arte te da compañía y te hace sentir menos solo”

Y para sumar nuevos temas a su repertorio, en abril publicará un nuevo EP: “Será mi primer material como artista ciento por ciento independiente, se llama Naïf y son canciones viejas que escribí antes de sacar las más actuales; quería volver a presentarme con mi público con esos temas que, literal, los describo como canciones pendejas, pero que hablan mucho de mi identidad como artista y de por qué hago lo que hago”.

Pero eso no es todo, pues esta noche Sony Channel estrena De brutas, nada, serie en la que Tessa interpreta a Cristina, una mujer joven, emprendedora y con un grupo de amigos incondicionales.

¿Cómo describirías a Cristina en De brutas, nada?

Creo que Cristina es una chica que tiene leves problemas emocionales, pero depende muchísimo de su círculo de amigos, que es invaluable para estar bien, para salir adelante en situaciones difíciles. Pero a la vez es una chava emprendedora, trabajadora, divertida; con lo que yo no comulgo con ella es con esta mentalidad de necesitar casarte, tener hijos, cubrir estas expectativas femeninas, pero son problemáticas que todo el mundo vive.

¿Podrías ser Cristina en la vida real?

No, yo le daría tres guamazos a Cristina, no podría ser ella en la vida real, pero sí hay cosas chidas que le saco.

Los personajes que presenta la serie son comunes, todos conocemos a alguien así…

Totalmente, eso es parte de las cosas que más me gustan de De brutas, nada, que cada uno de los personajes femeninos tiene un mundo muy particular, muy suyo, con problemáticas muy diferentes, pero que se sostienen entre ellas.

La historia nos habla de amor, de amistad, pero también de familia, lealtad y temas con los que nos relacionamos todos los días, ¿a ti de qué te habla?

Me aburre que las cosas se traten de centrar en vínculos románticos, cuando hay tantas maneras de relacionarte; me encanta que De brutas nada es una serie súper amistosa, fresca; me agrada cómo integra las problemáticas de las redes sociales y la vida alrededor del internet, porque cada vez estamos más obligados a existir un mayor porcentaje de nuestro tiempo ahí que en la vida real; es excelente que se toquen todos estos temas.

Te hemos visto en proyectos que tienen mucho corazón, pero también inteligencia para hablar de temas variados, ¿cómo has encontrado los espacios adecuados para desarrollarte?

Es difícil, pero creo que nace a partir de saber decir que no; al principio, cuando empecé a actuar, era muy quisquillosa con los proyectos que aceptaba o no porque no existía una necesidad, lo hacía por gusto, y en ese sentido sólo tomaba personajes que aportan algo y que me hablan a mí, y si a mí me llegan, a alguien más le tienen que llegar.

Creciste en un ambiente artístico, ¿alguna vez pensaste en dedicarte a algo distinto?

No, creo que siempre supe que las artes eran el camino en sus diferentes formas, no me veo haciendo otra cosa.

¿Cuál es tu plan de vida?

La cuarentena ha venido a moverme muchas cosas y me ha hecho entender bien cuál es mi propósito de vida; lo más importante es mantener mi paz mental, sea lo que eso vaya significando conforme avance, pero creo que paz mental es ser feliz, vivir con tranquilidad, rodeado de los seres que quieres y te quieren, y tratar de aprovechar el tiempo que tenemos vivos, al final sólo hay una oportunidad y no debemos desaprovecharla.

¿Cuál fue el sueño más importante durante tu infancia?

Cuando era niña, jamás en la vida, jamás, me hubiera imaginado estar donde estoy, sea donde sea eso, pero es bien bonito pensar que si mi Tessa de 12 años conociera a la de 25 se llevaría una grata sorpresa. Creo que mi sueño más grande de chiquita hubiera sido vivir en un castillo lleno de animales.

Por otro lado, la música también te ha dado otro tipo de experiencias, ¿cuál es la mayor satisfacción que encuentras en componer y cantar?

La mayor satisfacción que encuentro en ese proceso se resume en dos momentos: uno, en el que me siento sola a escribir mis canciones y veo qué nace de ahí, aunque no todo salga a la luz, y el otro es cuando estoy en el estudio grabando, creando, arropando las canciones, viendo cómo van a sonar y viéndolas materializarse en el instante, creo que eso es una cosa increíble. Luego cuando ya salen las canciones a la luz es el trabajo de desprenderse y aceptar que ya no te pertenecen, sino que son del público y de la gente que va a adjudicar sus propias historias a tus letras.

Aún no tenemos conciertos con público como antes, ¿podrías hacer música sin importar la ausencia de shows?

Para cada artista sería muy diferente porque cada uno saca distintas cosas de la música, hay algunos que viven para estar en el escenario. Pero a pesar de que he disfrutado mucho los diferentes escenarios en los que me he presentado, creo que esa no sería mi mayor prioridad, entonces siento que puedo seguir haciendo mi música y compartirla vía digital para que mi gente la escuche, para mí eso es suficiente. Creo que la industria de la música ha sufrido mucho y se ha hecho notar lo mal que está estructurada, te das cuenta que en realidad a los artistas es a quienes menor porcentaje de ganancias les llega de su propio trabajo, creo que eso es algo que la pandemia ha sacado a relucir y debería cambiar.

Muchas de tus canciones nacen como poemas, ¿cierto?

Sí, inicialmente escribía mucha más poesía; hoy en día me cuesta trabajo crear poemas y no pensar inmediatamente en melodías para volverlos canciones, pero me gusta mucho.

¿Piensas publicar los poemas que no llegaron a ser canciones?

Sí, de hecho en diciembre fantaseaba con la idea con mi hermana para que me ayudara a escoger unos poemas, ojalá próximamente se arme.



¿Dirías que tus facetas de actriz y cantautora van de la mano, o son ajenas?

No sé, inicialmente eran más ajenas, conforme he ido avanzando me gusta darme cuenta que voy teniendo las herramientas para hacer los videos de mis canciones, por ejemplo, o del otro lado compartir una canción mía y que salga en una serie en la que actúo; sí se han ido entrelazando más de lo que hubiera esperado, pero me gusta porque al final no me comprometo a estar sólo de un lado o del otro.

¿Qué proyectos tienes para este 2021?

En algún momento debería salir una película que hice el año pasado, y musicalmente estoy preparando un par de EPs que me gustaría sacar, el primero en abril. Estoy muy abierta, entré al 2021 sin expectativas.