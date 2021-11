Todo lo que sabemos sobre el romance entre Kim Kardashian y Pete Davidson

Misteriosos y pequeños son los caminos de la vida hollywoodense, por eso ya casi nada nos sorprende, pero… en las últimas semanas el rumor de un posible romance ha sacudido a todo internet. Así es, Kim Kardashian y Pete Davidson.

No solo es la diferencia de edad la que nos tiene sorprendidos, resulta que el comediante no es nada parecido a lo que la socialité y su familia acostumbran para sus parejas.

Sin embargo, aquí te dejamos una cronología de los hechos que avivan cada vez más los rumores del supuesto romance entre Kim Kardashian y Pete Davidson.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pete Davidson (@petedaveidson)

Saturday Night Live

Fue a principios de octubre cuando Kim se presentó en el programa Saturday Night Live para presentar una rutina de comedia al lado de varios comediantes, entre ellos Pete, quien ya se encuentra dentro del reparto permanente.

Fue en esta misma emisión en la que el comediante y la socialité protagonizaron una cápsula en la que parodiaron una escena de la película de Aladdín.

Tras 4 minutos en los que Pete, quien era Aladdín, le decía a Jazmín (Kim) el porqué no deberían estar juntos y hacían un recuento sobre los romances de la socialité con deportistas y raperos como sus ex maridos en la vida real, cerraron la cápsula besándose.

Probablemente este sería el primer lugar en el que la chispa nació entre ambos tortolitos, pero continuemos con los demás indicios.

¿Tomados de la mano?

Semanas después de protagonizar este programa, Kim Kardashian y Pete Davidson fueron vistos en un parque de diversiones al lado de su recién comprometida hermana y su pareja Travis Barker.

Por lo que los rumores de una doble cita no se hicieron esperar, sin embargo, no fue sino hasta la publicación de unas imágenes obtenidas por la revista People en las que Kim Kardashian y Pete Davidson salen tomados de la mano, que todos los fans se volvieron locos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de People Magazine (@people)

Increíblemente ambos protagonistas del supuesto romance se han mantenido discretos ante el peso que los tabloides han echado encima de sus cabezas.

Lo cual hace creer a internet que esto es cierto, aunque fuentes filtradas a distintos medios comentan que ambos se ven solo como amigos.

La supuesta cena romántica

¿Solo amigos? Quisiéramos creerles a Kim Kardashian y Pete Davidson cuando dicen que solo son amigos, pero es que las pruebas cada vez más apuntan a que el supuesto romance podría ser real.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian)

A finales de octubre, Kim y Pete fueron sorprendidos comiendo en Campania, en Staten Island; al verse rodeados de paparazzis, ambos fueron escoltados por una entrada trasera y fueron invitados a una comida muy privada.

Hasta aquí podrías seguir teniendo dudas, pero en esa misma semana fueron vistos dos veces más cenando juntos, eso sí, acompañados de más amigos. ¿Pero tres veces en una semana? ¡Sí que hay interés!

Pete Davidson se ríe de los rumores

Hace unos días el ex de Ariana Grande estuvo como invitado en el programa Late Night with Seth Meyers, donde al menos dio a entender que sí sabe lo que se dice de él y la famosa empresaria.

El presentador, Seth Meyers, fue directo al grano y le pidió que aclarara los rumores, sin ser muy específico, por lo que el comediante Pete Davidson debido a su gran ingenio pudo salirse por la tangente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pete Davidson (@petedaveidson)

“Quería hablar de esto porque hay mucha gente con la que me cruzo cuando camino, gente que me susurra y me mira. Pero es verdad… tengo un programa en Tubi que va a salir. Mucha gente está sorprendida de que pueda participar en un programa en Tubi, pero es algo real”, contó sobre su nuevo proyecto, el show animado The Freak Brothers, que se estrena en dicha plataforma el 14 de noviembre.

¿Tu qué opinas? Kim Kardashia y Pete Davidson están protagonizando uno de los mejores romances de Hollywood o simplemente se trata de una estrategia publicitaria para mantenerse vigentes.