¡Tras 15 años juntos! Megan Fox y Brian Austin Green se separan

La noticia sorprendió a todos: tras 15 años juntos, Megan Fox y Brian Austin Green anunciaron su separación.

Tras darse a conocer unas fotografías en las que Megan aparece en situación comprometedora con el rapero Machine Gun Kelly, los actores decidieron poner fin a su matrimonio de 10 años.

Al respecto, Brian aseguró que ya llevaban varios meses separados (desde finales del año pasado), justo cuando ella regresó de Puerto Rico, donde grabó la película ‘Midnight in the Switchgrass’ en la que curiosamente conoció al cantante con el que se le ha relacionado sentimentalmente: «Ella me dijo: ‘Me di cuenta cuando estaba fuera del país trabajando sola que me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar’. Me sorprendió y estaba molesto por eso, pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. Hablamos y decidimos separarnos», dijo Brian sobre esta separación que está dando mucho de qué hablar.

Pese a esto, el actor dejó claro que la relación entre ellos siempre será la mejor: «Siempre la amaré. Y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a la familia, lo que hemos construido es realmente especial. Tengo un agujero en mi estómago. Realmente no quiero que Megan y yo nos llevemos mal, ella ha sido mi mejor amiga durante 15 años y no quiero perder eso», aseguró.

Sin duda, es el fin de una de las parejas que más nos gustaba de Hollywood.

¿Qué opinas al respecto?